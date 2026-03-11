restyling per aiuole e rotonde

Con l’arrivo della primavera, le autorità locali hanno avviato un nuovo ciclo di piantumazioni in diverse aree della città. Sono stati programmati interventi su rotonde, aiuole, vasi e fioriere, portando il totale degli interventi a circa quarantacinque. La riqualificazione riguarda principalmente la sistemazione e il rinnovo delle piante presenti in vari punti del territorio comunale.

Con la stagione primaverile riparte la messa in opera di nuove piante, con un incremento dei punti fioriti in rotonde, aiuole, vasi e fioriere posizionati su tutto il territorio e che arriveranno così a circa quarantacinque interventi. Un’operazione di miglioria avviata un paio di anni fa e che procede con un ampliamento delle aree interessate. Assieme a ciò riprende anche il taglio di erba negli spazi a verde pubblico, nelle pertinenze di scuole ed edifici pubblici, con interventi che saranno effettuati mensilmente. Per quanto riguarda poi il taglio dell’erba lungo la viabilità, avverrà come ogni anno secondo precise regole, stante i tempi di crescita che richiederebbero ripetuti interventi, insostenibili per le casse comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

