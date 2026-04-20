Selvaggia Lucarelli ha raccontato cosa sarebbe successo prima del viaggio in Thailandia tra Elodie e Franceska Nuredini, attirando l’attenzione del pubblico. La giornalista ha condiviso dettagli sui fatti che si sarebbero svolti prima della partenza, alimentando discussioni online. Le informazioni sono state diffuse attraverso i social, dove sono state analizzate e commentate da utenti e media. La vicenda ha generato un notevole interesse tra chi segue da vicino gli eventi di costume.

Il rapporto tra Elodie e Franceska Nuredini ha attirato l’attenzione non solo per le immagini condivise sui social, ma soprattutto per i retroscena emersi successivamente. A ricostruire i passaggi più delicati è stata Selvaggia Lucarelli, che ha raccontato come dietro una vacanza in Thailandia e alcuni scatti affettuosi si nasconda una vicenda molto più complessa, fatta di scelte difficili, rotture e ritorni. Le due si conoscono lavorando insieme, con Franceska inserita nel corpo di ballo della cantante già a partire dal periodo legato al Festival di Sanremo 2025. In quel momento, però, la situazione sentimentale di Elodie sembra stabile: dal 2022 è legata ad Andrea Iannone e la relazione appare solida, tanto da far pensare a progetti futuri importanti.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Elodie e Franceska, Selvaggia Lucarelli svela cosa è successo prima della Thailandia: il retroscena su Iannone infiamma il web

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