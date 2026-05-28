A poco più di un mese dal Gran Premio d’Italia di motocross, il circuito di Miravalle a Montevarchi si sta preparando per l’evento. Il tracciato internazionale ha subito un rinnovo e si presenta con un volto completamente rinnovato in vista del Mondiale FIM MXGP. La manifestazione si terrà a fine giugno e coinvolge piloti di diverse nazionalità. La pista è stata oggetto di lavori di riqualificazione e miglioramenti strutturali nelle ultime settimane.

Arezzo, 28 maggio 2026 – Manca poco più di un mese al ritorno del Gran Premio d’Italia Motocross FIM MXGP e il circuito internazionale “Miravalle” di Montevarchi si prepara a presentarsi al grande appuntamento con un volto profondamente rinnovato. Il tracciato toscano, storico punto di riferimento del motocross mondiale, è infatti al centro di una significativa fase di trasformazione tecnica e strutturale in vista del weekend del 20 e 21 giugno. I lavori in corso stanno ridisegnando in maniera sostanziale il layout del circuito. Tra gli interventi più rilevanti figura la completa revisione del celebre rettilineo in discesa verso le tribune, uno dei tratti simbolo del Miravalle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Circuito di Miravalle pronto per il Mondiale di motocross

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