Il cinema come cura a Sassuolo parte Film in Hospital il primo progetto di cineterapia in Emilia-Romagna

Da modenatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ci sono storie che cambiano la vita. Altre che nascono da un’intuizione, come la cineterapia: un catalizzatore di guarigione e insieme di crescita che ha compreso la grande forza terapeutica che può avere un racconto, specialmente su bambini e adolescenti. Per la prima volta in Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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