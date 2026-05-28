Il cinema come cura a Sassuolo parte Film in Hospital il primo progetto di cineterapia in Emilia-Romagna
Ci sono storie che cambiano la vita. Altre che nascono da un’intuizione, come la cineterapia: un catalizzatore di guarigione e insieme di crescita che ha compreso la grande forza terapeutica che può avere un racconto, specialmente su bambini e adolescenti. Per la prima volta in Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Jovanotti - So solo che la vita (Testo/Lyrics)
Notizie e thread social correlati
Cinema in Emilia-Romagna: stop ai fondi per il film su AldrovandiIl Ministero della Cultura ha deciso di non assegnare i fondi previsti per due progetti cinematografici collegati all’Emilia-Romagna.
Calendario scolastico Emilia-Romagna: si parte il primo settembre, ma senza professoriIn Emilia-Romagna il calendario scolastico resta stabile, con l'inizio delle lezioni previsto per il primo settembre e la fine in data da definire.
Argomenti più discussi: Casting tecnico per il film l'Unicorno; Moduli di iscrizione agli Stati Generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Emilia-Romagna; Biografilm: 64 proiezioni fra documentari e fiction che raccontano straordinarie storie di vita; Nei cinema dell’Emilia Romagna il 19 maggio alle 20.30 RYUICHI SAKAMOTO | OPUS.
RAPPORTO FINALE UFFICIALE 1° Congresso dell’Appennino Tosco-Emiliano: Verso una cooperazione strutturata per il ripopolamento e la custodia del territorio Castiglione dei Pepoli (BO), Cinema Mattei Coordinamento e atti a cura del Gruppo di Ricerca e facebook
A Reggio Emilia hanno un nuovo approach per i children reddit