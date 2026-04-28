Calendario scolastico Emilia-Romagna | si parte il primo settembre ma senza professori

In Emilia-Romagna il calendario scolastico resta stabile, con l'inizio delle lezioni previsto per il primo settembre e la fine in data da definire. Per il prossimo anno non sono previste modifiche, anche se il quadro normativo e la partecipazione di diversi soggetti limitano eventuali variazioni. La regione mantiene la tabella di marcia, nonostante le difficoltà emerse nel fronteggiare eventuali cambiamenti.

Nessuna modifica immediata al calendario scolastico in Emilia-Romagna. Anche per il prossimo anno, con molta probabilità la data di inizio e fine delle lezioni resta invariata, con margini di intervento limitati da un quadro normativo complesso e da una pluralità di soggetti coinvolti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Calendario scolastico 26/27 Lombardia: si parte il 7 settembre. Tutte le dateLa Regione Lombardia mantiene per l’anno scolastico 20262027 l’impianto del calendario “permanente”. Calendario scolastico Veneto 2026/27: si torna in classe il 10 settembreLa Giunta regionale del Veneto ha approvato il calendario scolastico per l’anno 20262027. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scuola, il calendario 2026/2027: date e festività regione per regione; Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO]; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e altre chiusure; Calendario scolastico: una soluzione ad hoc per l’Emilia Romagna. Calendario scolastico 2025/26: in Emilia Romagna sarà l’ultimo ‘tradizionale’?Bologna, 25 agosto 2025 – Quando inizia la scuola? In Emilia Romagna, la campanella suonerà lunedì 15 settembre 2025 per essere silenziata sabato 6 giugno 2026. Dagli istituti comprensivi alle ... ilrestodelcarlino.it Calendario scolastico 2026/2027, tutte le date di apertura, chiusura, vacanze e pontiQuando inizia la scuola a settembre 2026? Ecco il calendario regione per regione con l'elenco completo di ponti, vacanze di Pasqua e chiusura estiva. money.it Accordo tra Bonifiche e istituti agrari: il Calvi di Finale Emilia protagonista della formazione sul territorio Intesa triennale in Emilia-Romagna su acqua, ambiente e agricoltura: studenti coinvolti in attività sul campo e crediti formativi... - facebook.com facebook Una fase di tempo variabile si prepara a interessare l’Emilia-Romagna nei prossimi giorni, inserendosi in un contesto più ampio che riguarda buona parte dell’Europa x.com