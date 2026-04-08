Cinema in Emilia-Romagna | stop ai fondi per il film su Aldrovandi

Il Ministero della Cultura ha deciso di non assegnare i fondi previsti per due progetti cinematografici collegati all’Emilia-Romagna. Tra queste opere c’è anche un film dedicato a Federico Aldrovandi, noto per il caso avvenuto nella regione. La decisione riguarda esclusivamente il sostegno finanziario e non sono state fornite motivazioni ufficiali in merito. La scelta ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori e le comunità coinvolte.

Il Ministero della Cultura ha negato il contributo finanziario per la realizzazione di due opere cinematografiche legate al territorio dell’Emilia-Romagna, tra cui spicca il progetto dedicato a Federico Aldrovandi. La decisione, comunicata l’8 aprile 2026, colpisce produzioni che avrebbero dovuto essere sviluppate proprio nella regione citata. Oltre al film intitolato Aldro vive, l’elenco dei titoli esclusi dai fondi pubblici comprende anche la nuova opera firmata da Margherita Ferri. L’autrice è nota per aver scritto precedentemente il libro che parla del ragazzo dai pantaloni rosa. L’impatto delle scelte ministeriali sulla cultura locale. La mancata assegnazione dei fondi per i progetti in Emilia-Romagna solleva questioni concrete sulla sostenibilità economica delle produzioni indipendenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinema in Emilia-Romagna: stop ai fondi per il film su Aldrovandi Allerta rossa: stop ai diesel Euro 5 e divieto falò in Emilia-RomagnaLa qualità dell'aria nell'Emilia-Romagna ha raggiunto livelli critici, scatenando un'allerta rossa che impone misure emergenziali per giovedì 5 e... Smog alle stelle, scatta l'allerta rossa in Emilia Romagna: stop ai diesel Euro 5. Tutte le regoleBologna, 4 marzo 2026 - Scatta l’allerta rossa per la qualità dell’aria in Emilia-Romagna. Temi più discussi: Premi David di Donatello: 5 nomination nelle cinquine per il Cinema dell'Emilia-Romagna; Cinema diffuso tra le valli, idea in Emilia-Romagna per il rilancio (ma intanto uno chiude); Cinema, ai David di Donatello cinque nomination targate Emilia-Romagna; Il Bando produzione regionale 2026 presentato in un webinar. Emilia Romagna. A Parma un cinema a misura di autismoLuci in sala non spente del tutto, suoni più bassi del solito e possibilità di girare per la sala durante la proiezione. Questi alcuni degli accorgimenti pensati per facilitare la frequentazione dei ... quotidianosanita.it Cinema diffuso tra le valli, idea in Emilia-Romagna per il rilancio (ma intanto uno chiude)Idea di rassegna estiva di film in Appennino con proiezioni intrecciate a eventi enograstronomici. Ma intanto a Loiano si 'spegne' il maxischermo. dire.it