A Milano arriva la magia di Harry Potter | lo show di 1200 droni che trasformerà il cielo

A Milano si terrà uno spettacolo che coinvolgerà circa 1200 droni, creando un show luminoso nel cielo della città. L’evento, ispirato al mondo di Harry Potter, prevede l’uso di droni per formare figure e disegni visibili da terra. L’installazione avverrà in una zona centrale della città e sarà visibile a un vasto pubblico. Nessuna data precisa è stata ancora comunicata.

Milano si prepara ad accogliere un evento destinato a catturare l’immaginazione di migliaia di spettatori: uno spettacolo ispirato al mondo di Harry Potter che promette di trasformare il cielo in un grande palcoscenico luminoso fatto di droni. Tra tecnologia avanzata e suggestioni cinematografiche, la città si appresta a vivere un’esperienza immersiva capace di unire intrattenimento e spettacolo in una forma completamente nuova. Uno spettacolo di droni tra tecnologia e magia: come funzionerà l’evento dedicato a Harry Potter. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Stiamo parlando del DroneArt Show: Harry Potter, che rappresenta una nuova frontiera dell’intrattenimento dal vivo, nel quale arte e innovazione si fondono in un’unica performance.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Leggi anche: La magia di Harry Potter illumina Milano: nel 2026 arriva il grande show di droni a San Siro Il cielo d’Italia si illumina con DroneArt Show: la danza dei droni a ritmo di musica classica torna a Milano e TorinoDopo il successo delle prime date, l’Ippodromo di Vinovo e l’Ippodromo Snai San Siro si preparano a ospitare nuove serate esclusive tra luci,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il castello di Hogwarts vola su Milano: arriva lo spettacolo con 1.200 droni; DroneArt Show: Harry Potter arriva in Italia, spettacolo di 1.200 droni a Torino e Milano; Fan del maghetto più famoso del mondo, siate pronti. Arriva a Milano DroneArt Show Harry Potter™ con 1200 droni che rendono omaggio ai film; La saga di Harry Potter rivive in uno spettacolo di droni all'aperto. Milano ospiterà DroneArt Show: Harry Potter™, un primo spettacolo di droni all’aperto unico nel suo genereCon 1.200 droni illuminati e sincronizzati che si muovono in perfetta armonia. Milano ospiterà DroneArt Show: Harry Potter™. cronacamilano.it La saga di Harry Potter rivive in uno spettacolo di droni all'aperto(ANSA) - MILANO, 22 APR - Arriva in Italia, con date a Milano e Torino, DroneArt Show: Harry Potter, uno spettacolo di droni all'aperto di Warner Bros. Discovery Global Experiences e Fever. In program ... msn.com Harry Potter. . L’inizio di tutto - facebook.com facebook