Il cielo di Milano e Torino si anima di luci con il DroneArt Show, uno spettacolo di droni che si muovono a ritmo di musica classica. Dopo le prime date, gli eventi tornano negli ippodromi di Vinovo e San Siro, pronti a offrire nuove serate di luci, tecnologia e emozioni. L’evento coinvolge un numero elevato di droni che si muovono in perfetta sincronizzazione nel cielo.

Dopo il successo delle prime date, l’Ippodromo di Vinovo e l’Ippodromo Snai San Siro si preparano a ospitare nuove serate esclusive tra luci, tecnologia ed emozione. Dopo il successo delle passate edizioni, DroneArt Show conferma il suo ritorno in Italia con una serie di nuove date per la primavera 2026. Lo spettacolo, prodotto da Fever, farà tappa a Milano nelle date del 2 e 3 aprile nella cornice dell’Ippodromo Snai San Siro, dove tornerà anche il 7 e 8 maggio. Non solo Milano, anche Torino sarà toccata dallo spettacolo nelle date del 17 e 18 aprile presso l’Ippodromo di Vinovo. DroneArt Show trasformerà il cielo notturno in una tela 3D, con oltre 1000 droni luminosi che danzeranno sulle note delle esecuzioni dal vivo di capolavori classici come Le Quattro Stagioni e Il Lago dei Cigni. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il cielo d’Italia si illumina con DroneArt Show: la danza dei droni a ritmo di musica classica torna a Milano e Torino

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Tutto quello che riguarda DroneArt Show

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DroneArt Show 2026, il cielo di Milano e Torino si accendeDroneArt Show torna in Italia nel 2026 con oltre 1000 droni luminosi e un quartetto d'archi dal vivo tra Milano e Torino, per una serie di serate immersive tra musica classica e tecnologia. msn.com

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