Il ciclista urta lo specchietto scatta la lite Lui perde le staffe e colpisce la donna al volante – Il video

Un ciclista ha urtato lo specchietto di un'auto e ha dato inizio a una lite, che si è trasformata in aggressione. L'uomo ha colpito con pugni e calci la donna al volante, che è rimasta a terra. La scena si è svolta nella zona di Padrão da Légua a Matosinhos, davanti agli sguardi atterriti dei passanti. La donna di 37 anni è stata presa di mira dall'aggressore durante l'alterco.

Pugni, calci su una donna, rimasta poi a terra. Tra gli sguardi atterriti dei passanti. Una donna di 37 anni è stata stata aggredita da un ciclista nella zona di Padrão da Légua a Matosinhos, in Portogallo. Il video è diventato virale e come ricostruisce Correio da Manhã, l’incidente è avvenuto dopo che il veicolo si era fermato e il ciclista aveva urtato lo specchietto retrovisore. Ne è scaturito un acceso scambio di battute, culminato poi nell’aggressione fisica. La vittima ha riportato ferite lievi ed è stata soccorsa sul posto, prima di essere trasportata all’ospedale Pedro Hispano. Sul luogo sono intervenuti anche agenti della Polizia di Pubblica Sicurezza, per gestire la situazione. 🔗 Leggi su Open.online

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