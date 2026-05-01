Shock al concerto di Tommaso Paradiso | l’artista perde le staffe e lancia il microfono Poi le scuse | Colpa del volume – Il video

Durante il concerto di Tommaso Paradiso al Palapartenope di Napoli, si sono verificati momenti di tensione a causa di un imprevisto tecnico che ha causato l'interruzione dello spettacolo. In un episodio successivo, l'artista ha perso le staffe e ha lanciato il microfono, per poi scusarsi pubblicamente spiegando che il problema era legato al volume. Il video di quanto accaduto è stato condiviso sui social network.

Momenti di tensione durante il concerto di Tommaso Paradiso al Palapartenope di Napoli, dove un imprevisto tecnico ha interrotto per alcuni istanti lo spettacolo. Secondo quanto emerso, un malfunzionamento agli auricolari ha compromesso il controllo del volume, causando una reazione spropositata e impulsiva dell’artista che, particolarmente infastidito, ha lanciato il microfono sul palco. Gesto che ha colto di sorpresa il pubblico presente. Il cantante: «Si sposta il volume da solo». Pochi istanti dopo, però, lo stesso Paradiso si è reso conto della reazione che ha avuto, scusandosi direttamente con gli spettatori. « Scusate, si sposta il volume da solo », ha spiegato sul palco subito dopo.🔗 Leggi su Open.online

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