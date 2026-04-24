A Brescia torna il festival dedicato ai libri, giunto alla sua quinta edizione. L'evento si svolgerà il 9 e 10 maggio e coinvolgerà diverse biblioteche e librerie della provincia. La manifestazione si concentra sulla promozione della narrativa locale, offrendo uno spazio di incontro tra autori e lettori. Durante le due giornate, saranno organizzate presentazioni e incontri dedicati alla produzione letteraria della zona.

? Cosa sapere Brescia ospita la quinta edizione del festival Brescia da leggere il 9 e 10 maggio.. L'evento promuove la produzione narrativa locale attraverso biblioteche e librerie della provincia bresciana.. Il prossimo 9 e 10 maggio Brescia ospiterà la quinta edizione di Brescia da leggere, il festival letterario diffuso che trasforma la provincia in un palcoscenico per le storie a chilometro zero. L’evento, organizzato dall’Associazione culturale Brescia si legge Aps insieme al Comune di Brescia e al Sistema Bibliotecario Urbano, con il supporto di BCC Brescia e Fondazione ASMA2A, mira a dare spazio alla produzione narrativa e saggistica locale attraverso una rete capillare di librerie, biblioteche e centri culturali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia si trasforma in un palcoscenico: torna il festival dei libri

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