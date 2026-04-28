Este Music Festival 2026 il Castello Carrarese diventa il palcoscenico dell' estate italiana
L'Este Music Festival 2026 trasforma il Castello Carrarese nel centro della musica live durante l'estate italiana. La manifestazione prevede la presenza di artisti internazionali di rilievo e dei cantanti italiani più popolari, offrendo un programma ricco di concerti e spettacoli. L'evento si svolgerà nel suggestivo scenario storico del castello, attirando un vasto pubblico da diverse regioni. La kermesse durerà diverse settimane, con numerosi appuntamenti pianificati.
Grandi star internazionali e i nomi più amati della canzone italiana, per un'estate di musica live senza precedenti. La terza edizione di Este Music Festival — organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Este e con il patrocinio della Provincia di Padova — fa un salto di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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