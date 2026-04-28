Este Music Festival 2026 il Castello Carrarese diventa il palcoscenico dell' estate italiana

Da padovaoggi.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Este Music Festival 2026 trasforma il Castello Carrarese nel centro della musica live durante l'estate italiana. La manifestazione prevede la presenza di artisti internazionali di rilievo e dei cantanti italiani più popolari, offrendo un programma ricco di concerti e spettacoli. L'evento si svolgerà nel suggestivo scenario storico del castello, attirando un vasto pubblico da diverse regioni. La kermesse durerà diverse settimane, con numerosi appuntamenti pianificati.

Grandi star internazionali e i nomi più amati della canzone italiana, per un'estate di musica live senza precedenti. La terza edizione di Este Music Festival — organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Este e con il patrocinio della Provincia di Padova — fa un salto di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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