Un esposto è stato presentato alla Procura della Repubblica riguardo all’abbattimento di un cervo. Gli animalisti chiedono di verificare se siano state rispettate le procedure durante l’operazione. Non sono stati resi noti dettagli su come sia avvenuto l’abbattimento o sulle eventuali irregolarità. La Procura ha avviato un’indagine per accertare eventuali responsabilità e verificare la regolarità delle azioni compiute.

Un esposto alla Procura della Repubblica perché sia verificata la correttezza dell’operato della Polizia provinciale e chiarite le ragioni per cui di recente a Berbenno di Valtellina si sia scelto di uccidere un giovane cervo disorientato, finito nel cortile di un’abitazione, anziché tentare soluzioni alternative meno invasive come cattura, contenimento o sedazione dell’animale, per poi procedere al suo rilascio in sicurezza nel proprio habitat naturale. A presentarlo è l’associazione LNDC (Lega Nazionale per la Difesa del Cane) Animal Protection, che ribadisce come l’animale non rappresentasse "un pericolo tale da giustificarne l’abbattimento". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caso del cervo abbattuto. Esposto degli animalisti

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