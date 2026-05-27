Giovane cervo si perde vicino alla Statale 38 abbattuto in mancanza del sedativo

Notizia in breve

Un giovane cervo maschio si è smarrito e si è introdotto in una corte privata vicino alla Statale 38, vicino all’incrocio con via Berbenno. L’animale è stato abbattuto perché non è stato possibile somministrargli un sedativo. La scena si è verificata lunedì a Berbenno di Valtellina.