Giovane cervo si perde vicino alla Statale 38 abbattuto in mancanza del sedativo
Un giovane cervo maschio si è smarrito e si è introdotto in una corte privata vicino alla Statale 38, vicino all’incrocio con via Berbenno. L’animale è stato abbattuto perché non è stato possibile somministrargli un sedativo. La scena si è verificata lunedì a Berbenno di Valtellina.
Attimi di concitazione nella giornata di lunedì a Berbenno di Valtellina, dove un giovane cervo maschio disorientato è finito all'interno di una corte privata in prossimità della Statale 38, non lontano dall'incrocio con via Berbenno. Sul posto sono intervenuti carabinieri forestali e Polizia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
SCHIANTO DEL CERVO CONTRO L'AUTO, LE IMMAGINI SHOCK DELL'AUDI DISTRUTTA | 12/03/2026
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Sondrio, incidente sulla Statale 38 alla Sassella: quattro feriti e traffico in tilt
Guerra Medio Oriente, violenta reazione di Teheran: 60 feriti in Israele, missile balistico abbattuto sulla Turchia. Trump: “Iran vicino alla resa”Teheran ha risposto con forza alla escalation nel Medio Oriente, causando 60 feriti in Israele e abbattendo un missile balistico sulla Turchia.
Giovane cervo sperduto finisce in paese, invece di soccorrerlo lo uccidono. Ma doveva essere salvatoSe gli occhi sono lo specchio dell'anima, quelli terrorizzati del giovane cervo sperduto e finito in paese, sembrano chiedere pietà. Una pietà per qualcosa di terribile ... ilmessaggero.it
Cervo si perde tra le strade di Thiene: traffico in tilt. L’animale muore dopo la catturaUn esemplare di cervo si è smarrito tra le vie del comune di Thiene (Vicenza) mandando il traffico in tilt. L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì, provocando gravi disagi alla viabilità. rainews.it