Il casinò di Saint-Vincent è attualmente sotto amministrazione giudiziaria. La procedura è stata richiesta dalle autorità competenti e riguarda la gestione della struttura. L’amministrazione controllata è stata avviata per verificare la situazione finanziaria e le eventuali irregolarità. La decisione interessa tutte le attività legate al casinò, inclusi eventuali contratti e rapporti con fornitori e clienti. La durata e le conseguenze precise dell’amministrazione sono ancora in fase di definizione.

AGI - Il casinò di Saint-Vincent è in amministrazione giudiziaria. Il provvedimento, richiesto dalla procura di Torino e disposto dal tribunale, rappresenta la prima applicazione dello strumento dell'amministrazione giudiziaria ad una casa da gioco, individuata dagli inquirenti quale contesto utilizzato per un presunto riciclaggio di proventi illeciti e per lo scambio di valori in esecuzione di accordi di natura criminosa. Il decreto, notificato oggi, è il naturale seguito delle indagini di polizia economico-finanziaria condotte dal Nucleo PEF di Aosta che avevano permesso di svelare un sistema di riciclaggio incentrato sulla casa da gioco... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il casinò di Saint-Vincent in amministrazione controllata

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