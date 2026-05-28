Il cammino della parità Le donne celebrano gli 80 anni dal voto

di Solidea Vitali Rosati Può partire il conto alla rovescia. Sarà domani in Prefettura a Pesaro il Convegno che Soroptimist fa per celebrare l’ 80esimo anniversario dal voto del 2 giugno 1946, quando anche le italiane, nell’esprimere la propria preferenza tra Repubblica e Monarchia, ebbero riconosciuto il diritto di eleggere ed essere elette. "Il fatto che il Soroptimist International abbia organizzato un convegno per celebrare gli 80 anni dal primo voto delle donne in Italia – osserva Federica Massei, presidente Soroptimist Pesaro – non è soltanto un evento commemorativo: è un gesto politico e culturale di grande rilevanza pubblica". Vero.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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