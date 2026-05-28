Il caldo ferma i tram di Roma | il binario si dilata e rompe l' asfalto

Il caldo a Roma ha causato l’interruzione di alcune linee tram mercoledì 27 maggio. Le alte temperature hanno provocato il dilatamento dei binari, che si sono rotti, danneggiando l’asfalto e rendendo impossibile la circolazione. Le linee coinvolte sono state la 2, 3, 19L e 514. Le autorità hanno sospeso temporaneamente il servizio in alcune zone per permettere interventi di riparazione. Nessun incidente è stato segnalato, ma il disagio si è verificato sulla rete tranviaria.

Le premesse non sono delle migliori. Il caldo ha già fatto danni e non è ancora cominciata l’estate. I primi giorni di “allerta” hanno avuto conseguenze sulla rete tranviaria di Roma che ieri, mercoledì 27 maggio, ha visto l’interruzione delle linee tram 2, 3, 19L e 514. Il motivo? Un binario si. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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