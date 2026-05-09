Durante una partita a Roma, la tennista ha vinto il match, ma nel corso dell'incontro il suo allenatore si è infortunato al tendine d'Achille. L'infortunio è avvenuto mentre seguiva l'azione dalla linea laterale, senza coinvolgimento diretto con lo scambio di gioco. La giocatrice ha avuto difficoltà a chiudere il secondo set contro l'avversaria, con alcuni game caratterizzati da errori e lunghe pause.

? Domande chiave Come è successo l'infortunio durante la sfida per la scommessa?. Perché Swiatek ha faticato a chiudere il secondo set contro McNally?. Chi dovrà sostituire il coach Roig durante la convalescenza post-operatoria?. Come influirà l'assenza del tecnico sulla prossima sfida contro Cocciaretto?.? In Breve Francisco Roig è stato operato a Varsavia lo scorso martedì per il tendine.. La sfida ludica in Piazza del Popolo prevedeva una scommessa da cento euro.. Swiatek affronterà Elisabetta Cocciaretto per l'accesso agli ottavi del torneo romano.. L'infortunio al tecnico è avvenuto durante uno split step al punteggio 5-4.. Iga Swiatek ha superato Caty McNally con tre set dopo oltre due ore e mezza di battaglia sul campo dell’Internazionali BNL d’Italia a Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, Swiatek vince ma il suo coach si rompe il tendine d’Achille

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Dramma Aguero: si rompe il tendine d'Achille in un torneoSerata da incubo per Sergio Aguero, che durante la sfida tra le formazioni over 35 di Independiente e River Plate, ha rimediato la rottura del...

Roma, Swiatek soffre ma vince: Rybakina schiaccia Sakkari? Domande chiave Come ha fatto McNally a mettere in crisi Swiatek nel secondo set? Perché il vento ha condizionato la prestazione della polacca al...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Brilla Cocciaretto, prima volta al 3° turno: sfiderà Swiatek. Vincere sul Centrale è bellissimo!; WTA Roma: Swiatek si incarta ma la spunta con McNally; Cocciaretto vince e si regala Swiatek, fuori Grant e Basiletti; WTA Roma 2026, facile esordio per Rybakina. Cocciaretto avanza e si regala la sfida con Swiatek.

Swiatek trema ma vince l'essenziale a Roma!Tutto sembrava semplice per Iga Swiatek dopo un primo set fulmineo, poi McNally ha completamente riaperto il match. La numero 4 del mondo alla fine si salva con la testa e firma una vittoria preziosa ... msn.com

Swiatek si spaventa ma vince all'esordio a RomaTutto sembrava semplice per Iga Swiatek dopo un primo set lampo, poi McNally ha completamente riaperto il match. La numero 4 del mondo alla fine ha vinto con la forza mentale, conquistando una vittori ... msn.com

Roma, #Gasperini: " #Koné incedibile Nessuno lo è ormai. Io spero che resti" x.com

Vale la pena fare una gita a Maranello/Modena da Roma reddit