Il calciomercato che verrà | tutte le trattative possibili della Serie A 2026-2027

Il calciomercato della Serie A 2026-2027 è già in movimento, con molte squadre che hanno avviato trattative nonostante la finestra di mercato sia ancora chiusa. Diversi club stanno cercando di rafforzare le rose con acquisti e cessioni, e alcune trattative sono già in corso tra i dirigenti. Le operazioni coinvolgono giocatori italiani e stranieri, con nomi che circolano nei media. Nessuna ufficialità è ancora stata annunciata, ma la stagione si preannuncia molto movimentata.

La Serie A del prossimo anno si prospetta incandescente e le squadre in lista sono belle agguerrite. In tante hanno già iniziato il loro calciomercato, nonostante sia al momento chiuso. Alcune ancora non hanno conferme per l’allenatore, ma delle idee su cosa si vedrà già ci sono Con l’addio di Palladino, gli orobici cambieranno quasi sicuramente modulo. Si passerà probabilmente al 4-3-3, con Sarri che potrebbe veder andar via De Ketelaere (Galatasaray), Scamacca (Roma) e Ederson (Manchester United). Sulemana e Raspadori potranno dare una mano sulle fasce offensive, ma servirà probabilmente qualcosina in più. Possibile cessione per Palestra, ma i possibili innesti potrebbero essere per una punta, un terzino e un paio di centrocampisti. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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UN NOME DI MERCATO PER TUTTE LE SQUADRE DELLA SERIE A GENNAIO 2026

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