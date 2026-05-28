Ludovica Pagani si è sposata con il calciatore Stephan El Shaarawy in un matrimonio civile. Il suo abito è stato descritto come un mix di eleganza e romanticismo. La cerimonia si è svolta senza ulteriori dettagli pubblici sulla location o altri aspetti dell’evento. La showgirl ha condiviso la notizia sui social media, senza specificare ulteriori informazioni sul ricevimento o altri partecipanti.

L udovica Pagani ha coronato il suo sogno d’amore sposando il calciatore della Roma Stephan El Shaarawy. La coppia ha scelto la Capitale come cornice simbolica per il sì civile. La cerimonia è stata celebrata in Comune in un’atmosfera intima e riservata. L’influencer ha incantato con un bridal look dal sapore retrò e super chic: un completo bianco dal taglio sartoriale, composto da giacca strutturata e gonna con spacco laterale. Il dettaglio più elegante? Una veletta anni Cinquanta, sofisticata e romantica. Marito e moglie ora sono pronti per la cerimonia di giugno. Ludovica Pagani, l’anti Diletta Leotta che incanta il web. guarda le foto Il look da sposa di Ludovica Pagani: eleganza moderna e dettagli rétro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il bridal look della showgirl per il sì civile con Stephan El Shaarawy è un mix di eleganza e romanticismo

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