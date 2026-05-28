Il boom di Donyell Malen alla Roma tra gol a raffica e l’amore per la Capitale | Il mister mi ha fatto sentire subito centrale

Donyell Malen, attaccante della Roma, ha parlato dei suoi primi mesi in squadra in un’intervista. Ha evidenziato la sua soddisfazione per il ruolo centrale che gli è stato affidato dal mister e ha commentato il suo successo con numerosi gol. Malen ha anche espresso il suo affetto per la città di Roma, sottolineando il legame instaurato con il pubblico e l’ambiente. La sua esperienza in squadra si sta consolidando con prestazioni da protagonista.

L’attaccante olandese della Roma Donyell Malen ha analizzato i primi mesi della sua esperienza calcistica nella Capitale in un’intervista concessa al portale di settore Idealista.it, dove è intervenuto come protagonista assoluto del quinto episodio della terza stagione della rubrica “A casa dei campioni”. Il centravanti giallorosso ha ripercorso le tappe che lo hanno portato a sposare la causa del club capitolino dopo i trascorsi in Olanda, Germania e Inghilterra, tracciando un bilancio ampiamente positivo sul suo inserimento nei meccanismi tattici del campionato di Serie A e sul profondo legame che ha già sviluppato con la tifoseria e con la stessa città di Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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BOOM Roma! Donyell Malen colpo improvviso Gol, velocità e cosa cambia ora

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