Il bilancio di Wesley sul primo anno alla Roma e la promessa al Flamengo | Adattamento incredibile in Italia ma un giorno potrei tornare

Wesley, esterno brasiliano della Roma, ha dichiarato di aver avuto un adattamento incredibile in Italia durante il suo primo anno nel campionato. In un’intervista rilasciata il 28 maggio 2026, ha parlato del suo bilancio positivo sulla stagione e ha affermato che un giorno potrebbe tornare a giocare in Brasile.

L’esterno brasiliano della Roma Wesley ha tracciato un bilancio ampiamente positivo della sua prima stagione nel campionato italiano in un’intervista concessa oggi, 28 maggio 2026, al quotidiano sportivo brasiliano Lance. Il calciatore giallorosso ha manifestato una profonda soddisfazione per l’impatto avuto con la nuova realtà sportiva della Capitale, sottolineando la rapidità con cui è riuscito a integrarsi nei meccanismi tattici della squadra e del calcio europeo. Nel corso del colloquio con la stampa del suo Paese d’origine, il giocatore ha inoltre colto l’occasione per esprimere la propria gratitudine nei confronti del Flamengo, la compagine che ha segnato la svolta decisiva per la sua carriera professionale, lasciando aperta la porta a un potenziale ritorno nel futuro a lungo termine. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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