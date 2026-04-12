A dieci anni dalla prima messa in onda, la serie “I Cesaroni” torna su Canale 5 con nuovi episodi, pronti a essere trasmessi da lunedì 13 aprile. In un’intervista, un’attrice ha raccontato di aver pianto il primo giorno sul set, sentendosi come a casa, e di aver percepito la presenza di un collega durante le riprese. Inoltre, ha riferito che alcuni fan le hanno segnalato un profilo falso su un’app di incontri che utilizzava la sua foto senza autorizzazione.

L’attesa è quasi finita. A distanza di 10 anni, tornano sul piccolo schermo “I Cesaroni”. I nuovi episodi andranno in onda su Canale 5 a partire da lunedì 13 aprile. Tra gli attori ritroviamo anche Elda Alvigini, alias Stefania. I fan la ricordano ancora come la moglie di Ezio Masetti ma nell’ intervista esclusiva rilasciata a noi di SuperGuida TV, Elda ci ha raccontato del suo personaggio e della sua evoluzione: “ Ora sono più concentrata su mio figlio, perché Ludovico Fremont è tornato alla grande e ho molte preoccupazioni legate a lui. I ragazzi sono cresciuti, non sono più adolescenti, ma uomini belli e fatti. Allo stesso tempo mi occupo un po’ della “casa Cesaroni”, perché tutti questi uomini da soli hanno bisogno di qualcuno che li guidi.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “I Cesaroni – Il Ritorno”, intervista ad Elda Alvigini: “Il primo giorno sul set ho pianto, è stato come tornare a casa. Mentre giravamo, ho sentito la presenza di Antonello Fassari. App di incontri? I fan mi hanno segnalato una persona che su Tinder usava la mia foto”

“Sul set ho sentito la presenza di Antonello Fassari. Non sono credente, ma l’ho sentito eccome, era vicino a me, è stato molto commovente”: la confessione di Claudio Amendola“La prima volta che sono entrato nella bottiglieria e mi sono messo il grembiule, mi è venuto naturale guardarmi intorno e chiedermi: e Antonello,...