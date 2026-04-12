Schuurs rivela | Potrei tornare al Torino ma anche questi tre club hanno mostrato interesse Avevo raggiunto un accordo con l’Inter ecco cos’è successo

L'ex difensore del Torino ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Inter, ma ha anche affermato che altri tre club hanno manifestato interesse per lui. Ha spiegato di aver avuto trattative avviate con l'Inter, tuttavia, il suo trasferimento non si è concretizzato. La situazione riguardo al suo futuro resta ancora in evoluzione, mentre il calciatore ha anche ammesso di valutare altre possibilità, tra cui un possibile ritorno al Torino.

Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Qual è la situazione e cosa filtra sul possibile colpo Muharemovic Inter, avanti tutta: c’è il sì del difensore! Individuata la chiave per convincere il Sassuolo Leao Milan, fischi e aria d’addio? La posizione del club e la verità sulle voci sul Barcellona Robertson via dal Liverpool? Accordo già trovato col suo nuovo club: il terzino è pronto a restare in Premier League! McTominay, solo Palmer meglio...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Schuurs rivela: «Potrei tornare al Torino, ma anche questi tre club hanno mostrato interesse. Avevo raggiunto un accordo con l’Inter, ecco cos’è successo» Schuurs torna a parlare: «Che incubo l’infortunio! Ero precipitato all’apice della mia carriera. Avevo un accordo con l’Inter, ma…»di Francesco AlipertaSchuurs, intervistato da De Telegraaf, ha parlato così del suo lungo infortunio e svelato un retroscena di mercato con l’Inter…... Leggi anche: Mercato Juventus: dialogo con la Fiorentina per questi tre calciatori, ma le trattative si sono arenate. Cos’è successo