Il bilancio di Marash Kumbulla tra il prestito in Spagna e il futuro alla Roma | Gasperini è tra i migliori vedremo cosa deciderà il club

Il difensore della Roma ha dichiarato che il suo attuale bilancio tra il prestito in Spagna e il futuro con il club dipende dalla decisione che prenderà il club. Ha inoltre commentato che l’allenatore attuale è tra i migliori, ma non ha specificato quale sarà il suo percorso successivo. La sua situazione contrattuale e le decisioni sulla sua permanenza o eventuale trasferimento non sono state ancora definite.

l difensore della Roma Marash Kumbulla ha analizzato il proprio futuro professionale e il legame con il club giallorosso in un’intervista concessa al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, rilasciata all’indomani della conclusione della sua esperienza in prestito al Maiorca, culminata con la retrocessione della formazione iberica. Il centrale classe 2000, il cui cartellino è ancora interamente di proprietà della società capitolina, ha tracciato un bilancio della travagliata annata appena vissuta nella Liga e si è proiettato immediatamente verso il prossimo ritiro estivo, spendendo parole di grande stima nei confronti dell’allenatore Gian Piero Gasperini e rimandando ogni decisione definitiva sul mercato a un imminente confronto programmatico con la dirigenza romanista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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