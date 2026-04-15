Mercato Juventus servono 30 milioni di plusvalenze per il fair play finanziario | ecco chi potrebbe partire

Il mercato della Juventus si concentra sulla necessità di realizzare almeno 30 milioni di euro di plusvalenze per rispettare le norme del fair play finanziario. Sono diversi i giocatori che potrebbero essere coinvolti in operazioni di cessione nel tentativo di raggiungere questo obiettivo. La situazione finanziaria del club impone di pianificare attentamente le uscite e le entrate per mantenere l’equilibrio economico.

di Angelo Ciarletta Mercato Juventus, servono almeno 30 milioni di euro di plusvalenze per le regole del fair play finanziario: ecco chi potrebbe fare le valigie. La Juve deve fare i conti con le rigide norme del fair play finanziario imposte da Nyon. Secondo un’analisi di Tuttosport, il club bianconero ha la necessità di generare circa trenta milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno per mantenere in equilibrio le perdite aggregate. La strategia della società è chiara: non intaccare i pilastri della squadra, ma sacrificare elementi che non rientrano tra gli asset intoccabili della rosa.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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