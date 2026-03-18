Fenerbahce sotto la lente dell’UEFA | indagine sul Fair Play Finanziario nel mirino anche i trasferimenti di Skriniar e Mourinho Cosa rischia il club

L'UEFA ha aperto un'indagine sul Fenerbahce riguardo al rispetto del Fair Play Finanziario, coinvolgendo anche i trasferimenti di Skriniar e Mourinho. Ulteriori dettagli sui procedimenti e le eventuali conseguenze non sono ancora stati comunicati. La società turca si trova ora sotto osservazione, mentre le autorità sportive verificano le pratiche economiche del club.

Ilic Torino, missione rilancio con D’Aversa: c’entra anche il mercato! Roma, Celik stringe i denti: vuole esserci a tutti i costi col Bologna! Novità anche su Dybala Calciomercato Inter, Palestra sempre in cima ai pensieri: pronto il ringiovanimento in estate! Altri 2 profili sul taccuino Rapina El Aynaoui, il calciatore rompe il silenzio: «Abbiamo avuto molta paura». Parla anche la madre: «Uno di loro mi ha puntato la pistola la gola!». La ricostruzione Cremonese Nicola, adesso è ufficiale:... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fenerbahce sotto la lente dell’UEFA: indagine sul Fair Play Finanziario, nel mirino anche i trasferimenti di Skriniar e Mourinho. Cosa rischia il club Articoli correlati Juventus sotto esame Uefa per il Fair Play finanziario: cosa rischia il club bianconeroNell’ottobre del 2025 la Juventus ha confermato ufficialmente che i conti della società sono finiti sotto esame da parte della Uefa. La Juve rischia sanzioni e restrizioni sportive con il procedimento UEFA relativo al Fair Play FinanziarioJuventus a rischio sanzioni dall'UEFA per un procedimento relativo al Fair Play Finanziario per il triennio 2022-2025: possibili multa e restrizioni...