Il Bayer Leverkusen sta per concludere l’accordo con Andoni Iraola, considerato il candidato principale per la panchina nella prossima stagione. La trattativa si avvicina alla fase finale, con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. La società tedesca ha mostrato un forte interesse per il tecnico, mentre il Milan aveva puntato su di lui come prima scelta. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

Il Bayer Leverkusen è vicino a definire l’ingaggio di Andoni Iraola, obiettivo di mercato prioritario del Milan per la panchina della prossima stagione. Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna della testata giornalistica tedesca Kicker, la dirigenza delle Aspirine è entrata nella fase decisiva delle trattative per assicurarsi l’ex allenatore del Bournemouth, individuato come il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Kasper Hjulmand, il cui ciclo in Germania è ormai giunto ai titoli di coda nonostante un vincolo contrattuale valido fino al 2027. Il blitz improvviso del club di Bundesliga rischia di far sfumare in modo definitivo il primo traguardo tecnico stabilito dalla dirigenza milanista, costringendo i vertici di via Aldo Rossi a rivedere i propri piani per la rifondazione sportiva. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Bayer Leverkusen piomba su Andoni Iraola: trattativa in chiusura

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