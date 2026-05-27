L'allenatore del Milan continua a rimandare la decisione sul suo futuro. Nel frattempo, due club stranieri, il Crystal Palace e il Bayer Leverkusen, mantengono vivo l'interesse e attendono eventuali sviluppi. Il club italiano, invece, rimane in attesa di una risposta definitiva, senza aver ancora preso una decisione ufficiale. La situazione resta aperta, con le parti che monitorano attentamente gli sviluppi.

Iraola, decisione rinviata ancora: il Milan adesso aspetta, ma Crystal Palace e Bayer Leverkusen restano in corsa. Cosa può succedere. Non c’è solo il Milan sulle tracce di Andoni Iraola. Come riportato nelle ultime ore, il club rossonero ha già avuto un primo incontro con l’allenatore lo scorso 15 maggio, alla presenza di Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli. Ma la concorrenza è folta e arriva da più fronti europei. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Tra le società interessate ci sono il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen, mentre in prospettiva potrebbe aprirsi uno scenario anche al Liverpool qualora Slot dovesse essere esonerato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, Iraola temporeggia: su di lui ci sono anche Crystal Palace e Bayer Leverkusen

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