Bayer Leverkusen aveva profetizzato sui social il gol su calcio d’angolo arrivato contro l’Arsenal

Durante la partita tra Bayer Leverkusen e Arsenal, sui social è stato annunciato un gol su calcio d’angolo che si sarebbe verificato nel corso del match. La sfida si è conclusa con un pareggio di 1-1, deciso nella ripresa, con i padroni di casa che si sono illusi di vincere prima che gli avversari trovassero il pareggio negli ultimi minuti.

Finisce in parità la sfida incandescente di Leverkusen. Un 1-1 deciso tutto nella ripresa, con i padroni di casa che si illudono subito e gli inglesi che la riacciuffano all'ultimo respiro. Ma a rubare la scena è stata anche l'ironia prima del fischio d'inizio. L'ironia social e la beffa del corner Prima della partita, l'admin dei profili social del Bayer Leverkusen aveva ironicamente "appeso" un cartello con la scritta "Vietati i calci d'angolo". L'ironia della sorte? I tedeschi hanno poi sbloccato il match contro l'Arsenal esattamente in quel modo. 46? – L'incornata di Andrich (1-0) Pronti, via nel secondo tempo e il Leverkusen passa. Dalla bandierina, Grimaldo disegna una traiettoria a rientrare perfetta.