Il sindaco ha chiesto al presidente del club di presentare un progetto di rilancio o di cedere il club prima di ricevere in concessione lo stadio San Nicola. La richiesta arriva dopo la retrocessione della squadra, con l’obiettivo di chiarire le modalità di gestione futura. Il confronto riguarda principalmente la gestione dello stadio e il destino del club, che si trova in una fase di transizione. La posizione del primo cittadino si basa sulla necessità di definire un piano prima di procedere con la concessione.

È braccio di ferro tra il Comune di Bari, in testa il sindaco Vito Leccese, e la SSC Bari di Luigi De Laurentiis. All’indomani della retrocessione del Bari, il primo cittadino ha invitato il presidente del club a un confronto nonché a presentare un progetto serio di rilancio del Bari. Si è fatta attendere la risposta di De Laurentiis e il silenzio ha continuato a regnare fino a ieri sera. Ma la risposta della proprietà è stata concentrata in due punti: no alla vendita e volontà di andare avanti in C, con l’ausilio di uno staff manageriale di prim’ordine. Inoltre De Laurentiis avrebbe definito “inusuale” la richiesta di vendita del club da parte del sindaco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Bari tra concessione dello stadio e futuro: scontro tra il sindaco Leccese e De Laurentiis

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Se il Sindaco costringerà i De Laurentiis a far giocare la SSC Napoli B in qualche impianto della provincia, tipo Monopoli o Altamura, procederò a farmi la sega più poderosa della mia vita. @ADeLaurentiis e @LDLaurentiis leggete tra le righe della PEC del Si x.com