Retrocessione Bari Leccese sfida De Laurentiis | Attendo piano industriale altrimenti niente stadio San Nicola
Un dirigente della squadra di calcio ha dichiarato di aspettare un piano industriale dal presidente del club, minacciando di non aprire lo stadio San Nicola in assenza di questo documento. Ha criticato i toni e i modi della risposta ricevuta, sostenendo che evidenziano la mancanza di attenzione verso la città e l’indisponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale, proprietaria dell’impianto. La discussione riguarda la retrocessione del team e le future decisioni sulla gestione dello stadio.
“Presidente, mi spiace molto trovare, nei toni e nei modi della Sua risposta, conferma di ciò che molti sospettavano, ossia la Sua totale estraneità rispetto alla città e la Sua completa indisponibilità a un confronto con la stessa amministrazione comunale, proprietaria dell’impianto sportivo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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