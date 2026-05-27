Retrocessione Bari Leccese sfida De Laurentiis | Attendo piano industriale altrimenti niente stadio San Nicola

Notizia in breve

Un dirigente della squadra di calcio ha dichiarato di aspettare un piano industriale dal presidente del club, minacciando di non aprire lo stadio San Nicola in assenza di questo documento. Ha criticato i toni e i modi della risposta ricevuta, sostenendo che evidenziano la mancanza di attenzione verso la città e l’indisponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale, proprietaria dell’impianto. La discussione riguarda la retrocessione del team e le future decisioni sulla gestione dello stadio.