Il 44% degli studenti non capisce la matematica | la scuola arretra nonostante la fiducia delle famiglie I dati Eurispes

Da orizzontescuola.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 44% degli studenti non comprende la matematica, secondo i dati Eurispes. La scuola italiana mostra segni di arretramento in questa materia, nonostante il 68% dei cittadini abbia fiducia nell’istruzione pubblica e il 73,7% nell’università.

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La scuola italiana gode ancora di un credito diffuso. Il 68 per cento dei cittadini dichiara fiducia nell’istruzione pubblica, mentre il 73,7 per cento guarda con favore all’università. Numeri alti, superiori a quelli raccolti da Parlamento e Governo. Eppure, il 38° Rapporto Eurispes 2026 descrive un sistema in sofferenza su quasi tutti i fronti. Le competenze degli studenti restano critiche. Il 39 per cento dei ragazzi non raggiunge livelli adeguati in lettura. In matematica la situazione peggiora: il 44 per cento non padroneggia le conoscenze di base previste per il proprio ciclo scolastico. Entrambi i dati si collocano stabilmente al di sotto della media Ocse. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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