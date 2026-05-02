Studenti saltano la verifica e la prof di matematica gli mette 3 ma la scuola sanziona lei e il tribunale è d'accordo

Una docente di matematica di una scuola superiore nella provincia di Modena ha ricevuto una sanzione disciplinare dal dirigente scolastico, successivamente confermata dal Tribunale. La decisione si basa sul fatto che gli studenti avevano saltato una verifica e la professoressa aveva assegnato loro un voto di 3. La contestazione riguarda il comportamento della docente, non i risultati scolastici degli studenti.