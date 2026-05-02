Studenti saltano la verifica e la prof di matematica gli mette 3 ma la scuola sanziona lei e il tribunale è d'accordo
Una docente di matematica di una scuola superiore nella provincia di Modena ha ricevuto una sanzione disciplinare dal dirigente scolastico, successivamente confermata dal Tribunale. La decisione si basa sul fatto che gli studenti avevano saltato una verifica e la professoressa aveva assegnato loro un voto di 3. La contestazione riguarda il comportamento della docente, non i risultati scolastici degli studenti.
Il caso di una professoressa di matematica di una scuola superiore della provincia di Modena destinataria di una sanzione del dirigente confermata dal Tribunale: il voto condannava il comportamento e non il profitto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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