IKEA apre i negozi alle cerimonie di matrimonio, consentendo a coppie di celebrare tra espositori di divani e cucine. Per ora, questa possibilità è limitata alla Svezia. Le nozze si svolgono tra scaffali di mobili e ambientazioni domestiche, con amici e parenti presenti. L’evento si svolge in spazi normalmente dedicati alla vendita, trasformati in location per matrimoni economici. La scelta di IKEA di ospitare queste cerimonie coinvolge anche spazi dedicati a giocattoli e specialità svedesi.

Il giorno più bello della vita tra divani e cucine, tra un giocattolo e le mitologiche polpettine svedesi. Strano, ma è tutto vero. Dal prossimo 27 giugno, il colosso svedese dell’arredamento IKEA aprirà le porte dei propri negozi alle coppie che desiderano convolare a nozze in un contesto decisamente originale. L’iniziativa, almeno in questa fase pilota, coinvolgerà cinque punti vendita dislocati sul territorio svedese: Malmö, Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad. Ciascuno di essi ospiterà tre cerimonie nuziali, per un totale di quindici coppie che avranno l’opportunità di pronunciare il fatidico “Sì” tra gli scaffali del celebre marchio scandinavo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - IKEA spalanca i negozi ai Matrimoni: cerimonie economiche con amici e parenti tra divani e cucine (per ora sarà possibile solo in Svezia)

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