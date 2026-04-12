Greta Thunberg ha dichiarato di voler lasciare la Svezia, affermando di non sentirsi più al sicuro nel suo Paese. Ha spiegato di voler dormire sul pavimento delle cucine di amici, senza specificare i motivi di questa scelta. La giovane attivista ambientale ha comunicato la sua decisione senza fornire dettagli aggiuntivi sulla situazione che la spinge a lasciare la Svezia.

Greta Thunberg ha rivelato di non sentirsi più al sicuro in Svezia e che intende di lasciare il suo Paese natio. "Il mio piano è di vivere con uno zaino e dormire sul pavimento delle cucine di amici", ha dichiarato Thunberg. L'attivista è stata intervistata dal quotidiano svedese Dagens Etc in vista dell'uscita di un documentario che segue il suo attivismo e quello del movimento 'Fridays for Futurè nel corso di 7 anni. A 15 anni iniziò a saltare la scuola un giorno a settimana per sederesi davanti al parlamento a Stoccolma chiedendo ai politici di agire per contrastare il cambiamento climatico. Il movimento che nacque dallo 'sciopero del venerdì' la portò ad essere nominata dalla rivista Time come una delle persone più influenti al mondo - applaudita da molti ma anche odiata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Greta Thunberg vuole lasciare la Svezia e dormire sul pavimento delle cucine di amici: "Non mi sento più al sicuro"

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