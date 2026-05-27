Dal 27 giugno 2026, cinque negozi Ikea in Svezia ospiteranno matrimoni civili. La cerimonia sarà officiata da un funzionario abilitato, seguita da un pranzo e dalla consegna di un regalo agli sposi. L’iniziativa permette di celebrare il matrimonio all’interno del negozio, con un evento che combina la cerimonia con un momento di convivialità. La proposta coinvolge clienti e non, offrendo un’alternativa alle cerimonie tradizionali.

L’iniziativa partirà dal 27 giugno 2026 e si svolgerà in cinque negozi svedesi. La cerimonia prevede un funzionario civile abilitato, il pranzo e un regalo per i novelli sposi Ikea, il colosso svedese dell’arredamento, lancia una nuova iniziativa nei negozi della Svezia:dal 27 giugno 2026 alcune coppie potranno celebrare le proprie nozze direttamente all’interno dei grandistore. I matrimoni dentro Ikea sembrano essere la nuova alternativa originale per chi è stanco delle solitelocation. Addio alle romantiche cerimonie in spiaggia o al tradizionale rito in chiesa: tra scaffali e finte cucine arredate, i novelli sposi potranno già assaporare l’aria di casa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Matrimoni dentro Ikea: la nuova idea in Svezia

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