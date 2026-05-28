Ico e i casi umani | Wavers of rìa | Careca in concerto per l' edizione 2026 di ' Stibbio o son desto?'

Da pisatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Circolo Giuseppe Monti di Stibbio festeggia 76 anni di attività con l'edizione 2026 di 'Stibbio o son desto?'. La manifestazione si svolgerà in piazza nella frazione di San Miniato sabato 6 e domenica 7 giugno, coinvolgendo musica, spettacoli e incontri pubblici. La rassegna è dedicata alla celebrazione della tradizione locale e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

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Il Circolo Giuseppe Monti di Stibbio celebra 76 anni di attività con 'Stibbio o son desto?', la manifestazione pubblica che animerà la piazza della frazione di San Miniato sabato 6 e domenica 7 Giugno. Un traguardo importante per uno spazio interamente autogestito da volontari e volontarie che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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