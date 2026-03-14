Salerno Letteratura 2026 punta su Il cuore desto avrà parole | il tema della 14° edizione

La quattordicesima edizione di Salerno Letteratura si terrà nel 2026 e avrà come tema

Occhi già puntati sulla quattordicesima edizione di Salerno Letteratura che intende tributare un omaggio ad Alfonso Gatto in occasione del cinquantesimo anniversario della sua morte. Il tema del festival di giugno (13-20) sarà infatti “Il cuore desto avrà parole. Letteratura nei tempi inquieti”, un suo verso che suona come un’esortazione e un auspicio, in giorni inquieti e bui come quelli che stiamo vivendo. Un’esortazione, perché un cuore desto è un cuore vigile, capace di cogliere lo spirito del tempo non per adeguarsi alla sua corrente impetuosa ma per provare ad arginarla. Un auspicio, perché questa lucidità di sguardo sul reale si esprimerà con la più potente delle armi, la parola. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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