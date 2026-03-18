Concerto Grupo Compay Segundo a Imola | Innoviamo per conservare il cuore Il ‘son cubano’ vive nel mondo

Il 18 marzo 2026, a Imola, si è tenuto un concerto del Grupo Compay Segundo, una band nota per il loro stile di musica cubana. Durante l’evento, il gruppo ha eseguito brani tradizionali del ‘son cubano’ mantenendo una coerenza musicale che resiste alle variazioni di formazione e agli anni. La performance ha dimostrato come questa musica possa continuare a vivere nel mondo contemporaneo.

Imola, 18 marzo 2026 – C’è una linea melodica che non si spezza neanche quando il tempo cambia né quando gli interpreti si avvicendano. È la linea che unisce Compay Segundo, il patriarca del son cubano scomparso nel 2003 a 95 anni, a Salvador Repilado Labrada, figlio, contrabbassista e custode di un’eredità che passa per l’Avana, per Santiago, per il set di Wim Wenders – che con il doc ’ Buena Vista Social Club’ ha trasformato quei suoni in icone, senza congelarli –, e fa tappa al Teatro Stignani di Imola dove stasera alle 21 il Grupo Compay Segundo disvela per Crossroads un mondo che sembrava destinato a rimanere sospeso nella memoria. Un viaggio nella modernità che avanza senza cancellare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concerto Grupo Compay Segundo a Imola: “Innoviamo per conservare il cuore. Il ‘son cubano’ vive nel mondo” Articoli correlati Grupo Compay Segundo al Teatro Verdi di Montecatini TermeStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Il... La Temporary Band suona “Buena Vista social club”. Omaggio al son cubano sul palco del teatro PavoneIl cartellone culturale del Teatro del Pavsone, con la gestione diretta dal Comune aperta a tutta la città, riparte nel nuovo anno nel segno della... Approfondimenti e contenuti su Concerto Grupo Compay Temi più discussi: Concerto Grupo Compay Segundo a Imola: Innoviamo per conservare il cuore. Il ‘son cubano’ vive nel mondo; Grupo Compay Segundo in concerto al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme; Festival Crossroads a Imola: tutti gli appuntamenti in città; Curiosando tra gli eventi: incroci di musica, teatro, incontri e libri. Firenze, Grupo Compay Segundo in concerto all’Anfiteatro delle CascineIl 16 luglio una serata in musica nel segno del Buena Vista Social Club con la formazione che tramanda la musica del geniale musicista cubano Firenze, 12 luglio 2025 – Grupo Compay Segundo in concerto ... lanazione.it Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social ClubI biglietti per il concerto di Grupo Compay Segundo a Brescia sono disponibili online. Ti consigliamo di acquistare i biglietti in anticipo per assicurarti il posto migliore. Cerchi altre date del ... billboard.it Ospiti al Lupo per Area Sismica gli inglesi ILL Considered Domenica 22 marzo, ore 18.00, la stagione di Area Sismica ospita, al Lupo di Lido di Savio, un altro concerto della Rassegna Musiche Extra-Ordinarie con gli inglesi Ill Considered, che con una serie d - facebook.com facebook