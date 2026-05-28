Gli studenti della classe III B hanno raggiunto la fase di Gragnano del Premio Aldo Morelli. Tra i protagonisti, Emanuele Paduano e Alfonso Spagnuolo si sono distinti durante la competizione. La scuola ha annunciato la partecipazione ufficiale degli studenti, senza ulteriori dettagli sui risultati o sulle modalità dell'evento. La manifestazione si è svolta con la presenza di vari partecipanti provenienti da diverse scuole.

Il Premio Aldo Morelli 2026 (XIX edizione) è un Concorso Nazionale noto come “Giochi Matematici per la Scuola”, promosso dall’Associazione Mathesis “Mathemare”. È rivolto agli studenti a partire dalle Scuole del Primo ciclo di Istruzione e volto a valorizzare le eccellenze. Il prestigioso Premio è una storica competizione dedicata al prof. Aldo Morelli, noto per valorizzare le capacità di problem solving e il pensiero logico-geometrico dei giovani. Si respira grande soddisfazione all’interno della comunità scolastica dell’IC Telese per lo straordinario traguardo raggiunto da due alunni della classe III B della Scuola Secondaria di Primo Grado di Telese Terme: Emanuele Paduano e Alfonso Spagnuolo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - IC Telese Terme protagonista al Premio Aldo Morelli: brillano Emanuele Paduano e Alfonso Spagnuolo

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