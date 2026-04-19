IC Telese Terme la scuola si apre all’Europa con Erasmus+

L’IC Telese Terme partecipa al progetto Erasmus+ con il focus su formazione, mobilità e inclusione. Il progetto KA1 prevede che alcuni docenti si spostino in Olanda per corsi di aggiornamento e scambi culturali. L’iniziativa mira a offrire nuove opportunità di crescita professionale e a rafforzare i rapporti tra le scuole europee. La scuola desidera integrare le esperienze internazionali nel percorso formativo degli studenti e del personale docente.

Prosegue il percorso di apertura internazionale dell’Istituto Comprensivo di Telese Terme, coinvolto nel programma Erasmus+ KA1, uno degli strumenti principali dell’Unione Europea per la formazione e la mobilità nel settore dell’istruzione. Un’iniziativa che consente a docenti e personale scolastico di partecipare a esperienze formative all’estero, con l’obiettivo di migliorare le competenze professionali e favorire l’innovazione dei sistemi educativi. Erasmus+ è infatti il programma europeo dedicato a istruzione, formazione, gioventù e sport, che offre opportunità di studio, aggiornamento e scambio in diversi Paesi membri. In particolare, l’azione KA1 finanzia la mobilità del personale scolastico attraverso corsi strutturati, attività di job shadowing e periodi di formazione presso istituti partner.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - IC Telese Terme, la scuola si apre all’Europa con Erasmus+ Notizie correlate Leggi anche: IC Telese Terme, nel plesso di Solopaca la giornata contro bullismo e cyberbullismo Leggi anche: Telese Terme, l’amministrazione precisa: “Scuola e servizi, il Comune risponde con opere e finanziamenti” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Partecipazione a Telese Terme per la presentazione de Il peso del silenzio di Nunzia Mazzei; GIOIA SANNITICA / TELESE TERME. La Matesannio Marathon 2026 si tinge di Tricolore: sarà prova del Campionato Italiano Mediofondo ACSI.; Telese Terme| Il Questore Leuci in visita al Commissariato di PS; Elezioni Comunali Telese Terme, le scelte di Fratelli d’Italia. Telese Terme, in arrivo la festa per il novantennale: riflettori sul cartellone degli eventiIn programma domani, alle 19, nell'anfiteatro delle Terme di Telese, la presentazione del cartellone eventi per il novantennale della cittadina termale. Saranno dunque svelati i principali ... ilmattino.it Telese Terme, dal 18 al 21 luglio torna il Telesia for PeoplesPer l'undicesimo anno consecutivo sarà la Città di Telese Terme ad ospitare il Telesia for Peoples, l'evento nato da un'idea dell'Associazione italoamericana Icosit. La manifestazione, che gode ... ansa.it Il Centro per l’Impiego di Telese Terme ricerca per attività operante a Guardia Sanframondi la seguente figura professionale: Addetto alle pulizie; Lavoro a tempo determinato; Guardia Sanframondi; Scad. 30/04/2026; Si richiede esperienza pregre - facebook.com facebook