Uno studio legale ha evidenziato come la voce, nel settore musicale, sia particolarmente vulnerabile a tecnologie come deepfake vocali e clonazioni, che possono essere usate per creare contenuti falsi o sfruttare commercialmente le registrazioni senza autorizzazione. La rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale generativa ha portato alla necessità di sviluppare nuove soluzioni e tutele legali per proteggere gli artisti da questi rischi. Le questioni di licensing e di sfruttamento commerciale sono al centro delle discussioni in questo ambito.

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Nell'era dell'intelligenza artificiale generativa, la voce rappresenta uno degli asset più strategici per l'industria musicale, ma anche il più esposto a fenomeni quali deepfake vocali, clonazioni, nuovi modelli di licensing e sfruttamento commerciale. Si tratta di un cambio di paradigma per l'intero settore (compresi artisti, label, piattaforme e operatori tech) che ha aperto scenari inediti sul fronte della tutela della voce, ma che sul piano legislativo risente di una disciplina non al passo con i tempi. Oggi non basta parlare di strategie difensive, serve un approccio proattivo che consenta di trasformare il rischio in opportunità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ia, deepfake vocali e clonazioni: studio legale Ontier racconta nuove soluzioni e tutele per gli artisti

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Apni Awaaz Clone Karein: Suno AI Voice Cloning & Mobile to Studio Tutorial

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