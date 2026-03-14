Nuovo accordo | 12 ore di studio e nuove tutele per i medici

La Regione Emilia-Romagna e i sindacati dei medici hanno firmato un nuovo accordo integrativo dedicato alla medicina generale. L’intesa prevede un aumento delle ore di studio a 12 e introduce nuove tutele per i professionisti del settore. La firma riguarda la riorganizzazione dei servizi sul territorio e il miglioramento delle condizioni di lavoro dei medici.

Un nuovo accordo integrativo per la medicina generale è stato siglato tra Regione Emilia-Romagna e i sindacati dei medici, con l’obiettivo di rafforzare le tutele professionali e riorganizzare i servizi sul territorio. L’incontro di presentazione si è svolto ieri all’Ospedale di Cona a Ferrara, dove l’assessore Massimo Fabi ha illustrato le nuove misure che saranno applicate nei prossimi mesi dalle aziende sanitarie locali. L’intesa punta su un accesso esteso agli studi medici fino a dodici ore giornaliere dal lunedì al venerdì, rendendo centrali le Case della Comunità e le Unità complesse di cure primarie. La direttrice Nicoletta Natalini ha sottolineato come il territorio estense presenti peculiarità demografiche e territoriali specifiche che richiedono soluzioni mirate per una popolazione anziana e aree interne disagiate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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