Contrattazione nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’IA

In occasione della festa dei lavoratori, la Cgil di Brindisi parteciperà a un evento organizzato insieme all'amministrazione comunale di Francavilla Fontana. La manifestazione si concentrerà su temi come la contrattazione, le nuove tutele e i diritti legati all’evoluzione dell’intelligenza artificiale. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e mira a coinvolgere i lavoratori e le istituzioni sui cambiamenti in atto nel mondo del lavoro.

La Cgil Brindisi prenderà parte alla iniziativa promossa in collaborazione con l'amministrazione comunale di Francavilla Fontana, in occasione della festa dei lavoratori. L'iniziativa si terrà a partire dalle ore 9:30 in piazza Guglielmo Marconi a Francavilla Fontana, l’iniziativa dedicata alla.🔗 Leggi su Brindisireport.it Roma, 29 aprile 2026: Conferenza stampa di presentazione del Concerto del Primo Maggio 2026 Notizie correlate Leggi anche: Verso il Primo Maggio: lotta a contratti pirata e stipendi inadeguati, si cercano nuove tutele nell’era dell’IA Presentazione del Rapporto “L’Italia nell’era dell’IA. Crescita, sfide e prospettive di una rivoluzione in corso”, interviene AscaniROMA – Giovedì 19 marzo, a partire dalle ore 15, nella Sala della Regina di Montecitorio, si svolgerà la presentazione del Rapporto “L’Italia... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Decreto Lavoro 2026: incentivi per assunzioni, salario giusto e nuove tutele nel lavoro digitale; 1° maggio 2026, lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’IA; Engineering: accordo sulla crisi. Meno esuberi e nuove tutele; Primo Maggio, manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil: Lavoro Dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti nell’era dell’intelligenza artificiale. #1maggio2026 “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’Intelligenza Artificiale”. Speciale #GR1 dalle 11.05 alle 13.00 su Radio1 e RaiPlay Sound. www.raiplaysound.it/radio1 - facebook.com facebook Sì al salario giusto, no al salario minimo. Sì alla contrattazione di qualità, no a una cifra oraria imposta dall’alto che rischia di comprimere i diritti dei lavoratori. Con il decreto approvato in Cdm si afferma un principio chiaro: gli incentivi pubblici vanno solo a chi x.com