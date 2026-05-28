I vini Loredan Gasparini scelgono Napoli e CrudoRe’ per un pranzo tra rossi storici e crudi di mare | VIDEO e FOTO

Un pranzo si è svolto nel quartiere Chiaia, con i vini Loredan Gasparini accompagnati da crudi di mare. L'evento ha coinvolto un pubblico ristretto in un ambiente raffinato, con l'obiettivo di valorizzare i vini storici della cantina e i prodotti di mare. Sono stati presentati diversi rossi storici e abbinamenti con crudi di mare, in un contesto che ha unito territorio e tradizione enogastronomica. Sono state condivise foto e video dell'evento.

Un pranzo intimo, nel cuore elegante di Chiaia, per raccontare una storia fatta di vino, territorio e visione. Il ristorante Crudo Re ospita Lorenzo Palla, seconda generazione della famiglia alla guida di Loredan Gasparini, Ronco Blanchis, dedita ai vini bianchi, e Distilleria Negroni, tre realtà. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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