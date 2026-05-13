Cucina napoletana e vini emiliani la degustazione di Ventiventi debutta a Napoli da Ostaria Pignatelli|VIDEO e FOTO

Da napolitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, presso Ostaria Pignatelli, si è svolta la prima degustazione del 2026 di Ventiventi, giovane cantina emiliana creata dalla famiglia Razzaboni e gestita dai tre fratelli Riccardo, Andrea e Tommaso, tutti sotto i 30 anni. La serata ha visto l'abbinamento tra piatti della cucina napoletana e vini provenienti dall'Emilia Romagna. Questa occasione ha rappresentato il debutto ufficiale del marchio fuori regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Napoli è la prima tappa fuori regione del 2026 per Ventiventi, giovane cantina emiliana fondata dalla famiglia Razzaboni e guidata dai tre fratelli Riccardo, Andrea e Tommaso, tutti under 30. A raccontare il progetto a NapoliToday.it è Andrea Razzaboni, 29 anni, enologo dell’azienda e 'fratello.🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Dalle Langhe a Casalserugo: da Oeno i vini della cantina Burlotto e un’esclusiva cena degustazione

Leggi anche: Mandrarossa experience: a Palazzo Bonocore degustazione di vini (e non solo)

Si parla di: La degustazione di Ventiventi debutta a Napoli da Ostaria Pignatelli Ph A. Fiorenzano.

Cucina napoletana e vini emiliani, la degustazione di Ventiventi debutta a Napoli da Ostaria Pignatelli|VIDEOLa cantina dei fratelli Razzaboni sceglie la città per la prima trasferta dell’anno e rilancia gli abbinamenti tra Lambrusco, Metodo Classico e piatti della tradizione partenopea ... napolitoday.it

Napoli, arrivano I Giovedì al Privé di Ostaria Pignatelli: tre serate evento di eccellenza culinariaA partire dalle ore 20:30, saranno servite: Morzelle fritte, ripiene di provola e friarielli, seguite da Baccalà in carpione, peperoni arrosto e cipolla caramellata; Mantecato di baccalà e polenta ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web