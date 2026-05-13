Cucina napoletana e vini emiliani la degustazione di Ventiventi debutta a Napoli da Ostaria Pignatelli|VIDEO e FOTO
A Napoli, presso Ostaria Pignatelli, si è svolta la prima degustazione del 2026 di Ventiventi, giovane cantina emiliana creata dalla famiglia Razzaboni e gestita dai tre fratelli Riccardo, Andrea e Tommaso, tutti sotto i 30 anni. La serata ha visto l'abbinamento tra piatti della cucina napoletana e vini provenienti dall'Emilia Romagna. Questa occasione ha rappresentato il debutto ufficiale del marchio fuori regione.
Napoli è la prima tappa fuori regione del 2026 per Ventiventi, giovane cantina emiliana fondata dalla famiglia Razzaboni e guidata dai tre fratelli Riccardo, Andrea e Tommaso, tutti under 30. A raccontare il progetto a NapoliToday.it è Andrea Razzaboni, 29 anni, enologo dell’azienda e 'fratello.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Si parla di: La degustazione di Ventiventi debutta a Napoli da Ostaria Pignatelli Ph A. Fiorenzano.
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