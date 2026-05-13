Cucina napoletana e vini emiliani la degustazione di Ventiventi debutta a Napoli da Ostaria Pignatelli|VIDEO e FOTO

A Napoli, presso Ostaria Pignatelli, si è svolta la prima degustazione del 2026 di Ventiventi, giovane cantina emiliana creata dalla famiglia Razzaboni e gestita dai tre fratelli Riccardo, Andrea e Tommaso, tutti sotto i 30 anni. La serata ha visto l'abbinamento tra piatti della cucina napoletana e vini provenienti dall'Emilia Romagna. Questa occasione ha rappresentato il debutto ufficiale del marchio fuori regione.

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