La Procura di Napoli sta conducendo un’indagine contro ignoti riguardante un aumento dei casi di Epatite A nelle regioni di Napoli e del sud pontino, comprendendo anche alcune zone della provincia di Latina. In risposta a questa situazione, il sindaco ha emesso un’ordinanza che vieta la somministrazione e il consumo di frutti di mare crudi nei locali pubblici.

Riflettori puntati sulla vendita dei frutti di mare contaminati il cui consumo avrebbe causato l’aumento dei casi. A Gaeta l’ordinanza del Comuno, primo provvedimento in provincia di Latina Da quanto emerso in queste ore, come riporta l’Ansa, la Procura e il Nas di Napoli stanno indagando sulla vendita dei frutti di mare contaminati il cui consumo avrebbe causato l’aumento dei casi di epatite A tra Campania e basso Lazio. Gli investigatori, coordinati dalla pm Valentina Rametta e dal procuratore aggiunto Antinio Ricci, ipotizzano, come detto al momento contro ignoti, il reato di commercio e detenzione, per vendita o distribuzione, di alimenti pericolosi per la salute. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Epatite A, inchiesta tra Napoli e il sud pontino. E il sindaco vieta i frutti di mare crudi nei locali

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