L'ex assessora coinvolta in un incidente con il sindaco e risultata positiva all’alcol test ha portato a uno scontro acceso tra opposizione e amministrazione comunale, prima in consiglio e poi sui social. La vicenda ha generato un acceso confronto pubblico, con accuse e tensioni che si sono diffuse nell’ambiente politico locale.

È una guerra senza esclusione di colpi. Prima in consiglio comunale, poi sui social. Il caso Savini (l’ex assessora di Ferrara che ha fatto un incidente avendo come passeggero il sindaco Alan Fabbri, e in seguito risultata positiva all’ alcol test ) fa esplodere l’aula. Il casus belli è un foglio, lasciato da Fabbri, uscendo dal Consiglio dopo il suo intervento in cui ha chiarito la sua posizione sull’accaduto. Una notizia Ansa del 2021: l’arresto del figlio del capogruppo di minoranza Fabio Anselmo. Boom. "Il sindaco ha lasciato un documento in cui si fa riferimento a una vicenda giudiziaria che ha riguardato mio figlio – scandisce –. Questa la interpreto come un’ intimidazione, perché non può essere altro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I veleni di Ferrara. Il capo dell’opposizione denuncia il sindaco

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