Il sindaco e l’assessora di Ferrara sono stati coinvolti in un incidente stradale, senza riportare ferite. Dopo l’incidente, la donna è risultata positiva all’alcol-test, portando alla denuncia e al ritiro della patente. Successivamente, ha annunciato le proprie dimissioni dal ruolo politico. La vicenda ha avuto ripercussioni anche sulla scena pubblica, con l’intera situazione che si è sviluppata in breve tempo.

Incidente stradale per il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, e l’assessora Francesca Savini, fortunatamente senza conseguenze fisiche per i due, ma con già un effetto politico. Savini, infatti, che era alla guida ed è risultata positiva all’alcol-test, con tanto di denuncia e ritiro di patente, si è dimessa nella tarda mattinata di sabato 9 maggio. Lo schianto è avvenuto lunedì scorso ma la notizia è stata resa pubblica soltanto oggi. È avvenuto a Sermide e Felonica, nel Mantovano. L’auto è uscita di strada e, come si vede nella foto, è finita contro un albero e poi in un campo. Sia il sindaco sia l’assessora sono rimasti illesi, e sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Schianto in auto per sindaco e assessora di Ferrara, lei è positiva all’alcol-test: denuncia e ritiro della patente. E si dimette

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